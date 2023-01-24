55-летняя светская львица позировала обнаженной. На фото видно, что ее тело прикрыто лишь полупрозрачной вуалью ярко-розового цвета.

Напомним, наибольшую известность артистка получила после съемок в сериале «Спасатели Малибу». Скоро зрители смогут чуть больше узнать о личной жизни звезды, так как 31 января на Netflix состоится премьера документального фильма о карьере и личной жизни Андерсон под названием «Памела: История любви».