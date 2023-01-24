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2 часа назад

Обнаженная Памела Андерсон повторила образ Мэрилин Монро

Катерина Саломе

Американская актриса Памела Андерсон снялась в новом выпуске журнала The Guardian. Звезда повторила образ секс-символа 50-х Мэрилин Монро.

55-летняя светская львица позировала обнаженной. На фото видно, что ее тело прикрыто лишь полупрозрачной вуалью ярко-розового цвета.

The Guardian

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Напомним, наибольшую известность артистка получила после съемок в сериале «Спасатели Малибу». Скоро зрители смогут чуть больше узнать о личной жизни звезды, так как 31 января на Netflix состоится премьера документального фильма о карьере и личной жизни Андерсон под названием «Памела: История любви».

Ранее мы писали о том, что Андерсон рассказала, почему согласилась на документальный фильм.

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