Мини, платформы и леопард: 4 модных ошибки Анастасии Волочковой

Стилист — о нарядах звезды, которые точно не стоит копировать.

Фото: Womanhit Womanhit

Анастасия Волочкова, недавно с размахом отметившая 47-летие, может похвастаться отличной фигурой: балерина высокая, стройная, с длинными ногами и пышным бюстом. Однако зачастую ее выход в свет становится поводом для критики, а не комплиментов. Стилист Рабиа Халилли рассказала passion.ru, почему так происходит.

По мнению эксперта, Волочкова специально выбирает образы, которые шокируют публику, потому что любит выделяться из толпы. При этом балерина, как считает Халилли, не является поклонницей брендов, а в ее гардеробе сложно найти вещь из люксового сегмента.

«Анастасия достаточно высокая барышня и длина мини на ней смотрится экстремально короткой и невероятно вульгарной. Я молчу про возраст звезды. Ее наряды комичны, даже с учетом того, что сейчас возрастные границы в моде стерты. Чувство вкуса еще никто не отменял», — рассказала стилист.

«Ей стоило бы быть немного скромнее. Анималистические принты явно пахнут эпатажем, а это здесь явно неуместно, — считает Халилли. — Да и принты бывают разные, ее платье явно не выглядит „на миллион“. Очень бросается в глаза отсутствие единого стиля и вкуса в целом».