Жена олигарха показала целлюлит и растяжки

Елена Перминова воспитывает четверых детей: Никиту, Егора, Арину и Сашу. Несмотря на то, что модель многодетная мама, ей удается поддерживать фигуру в отличной форме. Девушка следит за питанием, а также в ее жизни присутствует спорт в разных его проявлениях. Лена любит открытую одежду. Так как семья часто выбирается за границу, поэтому модель нередко выкладывает снимки в стильных купальниках. Сейчас вся семья отдыхает на Бали. На днях женщина опубликовала снимок. Она позирует со старшим сыном Никитой. Перминова позирует в монокини золотистого цвета.

Фото: New Magazine New Magazine

Модель не стесняется показывать недостатки свое фигуры. Так и в этот раз, Лена не стала скрывать неровности кожи на бедре. Она отметила, что специально не стала ретушировать кадр. «В полдень свет не щадит никого… Девочки, не идеализируйте никого, кроме себя. Принимайте и обожайте себя в любой форме, статусе и свете. Все мы неидеальны! Конечно, я тщательно выбираю фото перед постингом, но мне кажется, чужие честные фото всегда придают уверенности, согласны?», — отметила знаменитость.

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Кстати, фолловеры не поверили в искренность Перминовой и посчитали, что она все же немного подретушировала фото. Однако модель поспешила уточнить, что преследовала совсем иную цель.

«Что я хочу этим сказать: изначально это фото не планировалось быть в моей соцсети и было сделано просто на память для личного архива. Но, пересматривая фото, я поняла, что просто обязана поделиться им с вами. И сказать: мы все неидеальны. И жесткий дневной свет наглядно это демонстрирует, порой, даже ухудшая реальную картинку именно так, как тут произошло», — признается Лена Перминова.