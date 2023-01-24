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2 минуты назад

«Мисс Вселенная» объяснила, почему две недели не мыла голову перед финалом конкурса

Катерина Саломе

Мир бьюти-конкурсов требует жестоких мер. В интервью The Insider 28-летняя американка Р'Бонни Габриэль рассказала, что во время конкурса пренебрегала душем.

«Мисс Вселенная» объяснила, почему две недели не мыла голову перед финалом
Фото: СоцсетиСоцсети

По ее словам, она мылась не чаще, чем раз в два дня. Все для того, чтобы сохранить автозагар. Также девушка две недели перед финалом не мыла голову, чтобы накопить как можно больше лака в волосах.

«Чем грязнее волосы, тем больше шансов, что локоны будут выглядеть красивыми и хрустящими», — объяснила она.

Где рождалось больше всего "Мисс Вселенных"

Примечательно, что несмотря на такую усердную подготовку в финале конкурса Габриэль собрала волосы в пучок. Судя по всему, локоны не выдержали такого количества лака.

«Люди думают, что это смешно, потому что на сцене мы выглядим очень красиво и свежо. Но на самом деле к финалу я чувствовала себя такой грязной...», — смеется конкурсантка.

Ранее мы писали о том, кто представляет Россию на конкурсе "Мисс Вселенная – 2023".

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