Бейонсе выступала в украшениях за $7,5 миллиона на сцене в Дубае

Американская певица Бейонсе выбрала для выступления на открытии отеля в Дубае украшения за $7,5 миллиона. Об этом сообщает Page Six.

Фото: Lee Celano/Reuters Lee Celano/Reuters

Певица Бейонсе вернулась на сцену после четырех лет перерыва, выступив на открытии отеля Atlantis The Royal Resort в Дубае. За часовое выступление исполнительница могла получить $24 млн. На красной ковровой дорожке она позировала в золотом платье Dolce & Gabbana. Образ дополняли ювелирные украшения Lorraine Schwartz, стоимость которых составляла треть от заработка от концерта — $7,5 миллионов.

Известно, что в завершении концерта Бейонсе надела дерзкое розовое мини с кристаллами от украинского дизайнера Ивана Фролова. Образ дополнили чулки и перчатки, а также серьги-пирамидки с бриллиантами весом более 60 каратов.