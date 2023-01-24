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49 минут назад

Бейонсе выступала в украшениях за $7,5 миллиона на сцене в Дубае

Газета.Ru

Американская певица Бейонсе выбрала для выступления на открытии отеля в Дубае украшения за $7,5 миллиона. Об этом сообщает Page Six.

Бейонсе выступала в украшениях за $7,5 миллиона на сцене в Дубае
Фото: Lee Celano/ReutersLee Celano/Reuters

Певица Бейонсе вернулась на сцену после четырех лет перерыва, выступив на открытии отеля Atlantis The Royal Resort в Дубае. За часовое выступление исполнительница могла получить $24 млн. На красной ковровой дорожке она позировала в золотом платье Dolce & Gabbana. Образ дополняли ювелирные украшения Lorraine Schwartz, стоимость которых составляла треть от заработка от концерта — $7,5 миллионов.

Известно, что в завершении концерта Бейонсе надела дерзкое розовое мини с кристаллами от украинского дизайнера Ивана Фролова. Образ дополнили чулки и перчатки, а также серьги-пирамидки с бриллиантами весом более 60 каратов.

Ранее сообщалось, что Ида Галич подколола Собчак, не попавшую на концерт Бейонсе в Дубае.

Звёзды,Ида Галич,Иван Фролов,
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