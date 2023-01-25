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1 час назад

Ким Кардашьян судится со сталкером, который отправил ей бриллиантовое кольцо

Газета.Ruиещё 1

Блогер и бизнесвумен Ким Кардашьян продолжает преследовать мужчина, который неоднократно появлялся в доме и называл ее женой. Об этом сообщает Daily Mail.

Кардашьян судится со сталкером, который отправил ей бриллиантовое кольцо
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ким Кардашьян столкнулась с регулярным преследованием со стороны мужчины по имени Джомони Виктор Зиглер. Он начал преследовать блогера еще в прошлом месяце. За это время он успел неоднократно появиться в ее доме, назвать ее женой и даже однажды отправить ей бриллиантовое кольцо. После этого блогер решила подать в суд.

Слушание по этому делу запланировано на следующий месяц. В августе Ким Кардашьян заявила, что опасается за свое моральное состояние после громкого расставания.

"Ким очень рада за Канье, что он знакомится с новыми девушками и ходит на свидания. Но, если быть честным, то она правда беспокоится, что расставание с Питом Дэвидсоном ее бывший муж расценит как еще один шанс. Ким четко убеждена, что она никогда в жизни не вернется к нему", — рассказали тогда источники, близкие паре.

Звёзды,Пит Дэвидсон,Ким Кардашьян,
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