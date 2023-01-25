Кардашьян судится со сталкером, который отправил ей бриллиантовое кольцо

"Ким очень рада за Канье, что он знакомится с новыми девушками и ходит на свидания. Но, если быть честным, то она правда беспокоится, что расставание с Питом Дэвидсоном ее бывший муж расценит как еще один шанс. Ким четко убеждена, что она никогда в жизни не вернется к нему", — рассказали тогда источники, близкие паре.