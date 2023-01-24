Кейт Миддлтон рассказала о любимом виде спорта принца Луи

По словам, принцессы Уэльской её дети любят «соревноваться» друг с другом.
Принц Луи «сходит с ума по регби», об этом рассказала Кейт Миддлтон на приёме в честь England Weelchair Rugby League во Дворце Хэмптон-корт.
Являясь патроном Rugby Football League, она сообщила, что смотрела финальный матч команды на чемпионате мира в ноябре по телевизору вместе с семьёй.
По её словам, спортсмены своим выступлением «установили высокую планку».
На вопрос, занимается ли семья Кейт спортом, она ответила: «Мы всегда немного соревнуемся друг с другом. Они все любят спорт, а Луи сходит с ума по регби. Они (дети) сейчас находятся в таком возрасте, когда им нравится побегать».
Миддлтон также раскрыла приёмы, помогающие ей оставаться в хорошей физической форме.
«Это беготня с детьми, я всё это делаю, когда могу, сжимаюсь в упражнениях и даже прыгаю на батуте с детьми перед школой», - добавила она.