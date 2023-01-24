Кейт Миддлтон рассказала о любимом виде спорта принца Луи

На вопрос, занимается ли семья Кейт спортом, она ответила: «Мы всегда немного соревнуемся друг с другом. Они все любят спорт, а Луи сходит с ума по регби. Они (дети) сейчас находятся в таком возрасте, когда им нравится побегать».