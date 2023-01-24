5 знаменитостей, которые превратились в гадких утят

Некрасивых людей не существует — это аксиома. Но порой со временем даже самые симпатичные дети превращаются в не слишком привлекательных взрослых. Как правило, проделки природы тут ни при чем, чаще всего неудачные изменения во внешности — дело рук самих людей. Кто стал гадким утенком, начав свою карьеру прекрасным лебедем?

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Маколей Калкин

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Самый высокооплачиваемый и знаменитый ребенок-актер не справился с последствиями бурной карьеры в столь раннем возрасте. Отсутствие друзей-сверстников, нездоровые отношения в семье и плотный съемочный график сделали свое дело: Калкин стал употреблять запрещенные вещества. Это отразилось и на внешности: в 30 актер выглядел на крепкие 45. К счастью, сейчас «богатенький Ричи», кажется, нашел свое счастье.

Линдси Лохан

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Еще одна жертва ранней славы и так называемого проклятия Диснея — так называют судьбу звезд канала, которые начали свою карьеру в детстве и затем, не справившись с давлением, пережили череду нервных срывов. Линдси злоупотребляла алкоголем и веществами, попадала в передряги и не раз оказывалась под арестом. Такой образ жизни на протяжении многих лет оставил след на лице актрисы.

Майкл Джексон

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Король мировой поп-музыки ворвался на сцену в возрасте 5 лет и, кажется, не собирался ее покидать еще очень долго. Увы, общественное давление и принятые стандарты красоты оказали слишком сильное влияние на мальчика, с ранних лет познавшего все прелести шоу-бизнеса. В нулевые увлечение певца пластическими операциями стало совсем очевидным: и без того аккуратный нос превратился в крошечный обрубок, на подбородке появилась искусственная ямочка, а веки пережили не одну подтяжку. К концу жизни Майкл был больше похож на куклу, чем на себя в молодости.

Мадонна

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Где король, там и королева. Певица начала свою сценическую карьеру в далеком 1979 году и с тех пор, словно хамелеон, искусно меняла образы сквозь декады, всегда оставаясь на пике моды и задавая тренды. К сожалению, желание оставаться вечно молодой и любовь к филлерам сыграли злую шутку: сейчас лицо Мадонны выглядит пластиковым и совершенно неживым. В Сети считают, что это создает эффект «зловещей долины», когда человек выглядит скорее как человекоподобный робот и вызывает неприязнь, а порой даже отвращение у других.

Бритни Спирс

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