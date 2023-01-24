7 самых шикарных женских улыбок

Эксперт WomanHit.ru — звездный стоматолог Бекзод Ганиев — выбрал селебрити, которые могут не скрывать свои зубы.

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Ани Лорак

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Ани — обладательница безупречно белых зубов и идеально пропорционального лица. Ее улыбка, соблазнительная и немного хищная, делает певицу очень красивой и соблазнительной девушкой. Ани умеет себя подать, и поэтому выражение про «голливудскую улыбку» подходит ей на все сто.

Глюкоза

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По словам певицы, улыбка и хорошее настроение — главные секреты ее красоты. Глюкоза регулярно отбеливает зубы, а вот их форму Наталья Ионова, скорее всего, не меняла, что подтверждают ее старые фотографии. Тем не менее даже красивые от природы зубы будут выглядеть идеально только при регулярном и надлежащем профессиональном уходе, и певица, судя по всему, никогда об этом не забывает.

Мэрилин Монро

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Сочетание алых губ и белоснежных зубов Мэрилин сводит с ума вот уже не одно поколение мужчин. Само выражение «голливудская улыбка» стало так популярно во многом благодаря именно ей. Интересно, что само это выражение подразумевает не только улыбку, но и умение всегда выглядеть роскошно и жизнерадостно. Известно, что актриса тщательно следила за здоровьем зубов, даже не имея в своем распоряжении возможностей современной стоматологии. Именно поэтому ее улыбка прекрасна во все времена.

Ирина Шейк

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Ее улыбка очаровательна. По словам звезды, красивые зубы достались ей от природы и она не прибегает ни к каким стоматологическим процедурам, даже к отбеливанию. Вероятнее всего, личный стоматолог у Ирины все-таки есть, и именно поэтому ее лицо с ослепительной улыбкой столько лет не сходит с обложек мирового глянца.

Кейт Миддлтон

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Секрет королевской улыбки Кейт Миддлтон — в ее естественности. Тем не менее Кейт, очевидно, посещала ортодонта и носила брекеты, только не обычные, а «невидимые». Ряд признаков, незаметных непрофессиональному взгляду, говорят именно об этом. И пусть ее улыбка неидеальная с точки зрения формы зубов, зато очень искренняя и доброжелательная по отношению ко всем, с кем она встречается.

Регина Тодоренко

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Регина не скрывает тот факт, что исправляла форму зубов при помощи брекетов. Результат, судя по всему, отличный. Тем более, что правильно подобранные брекеты помогают избавиться не только от неровных зубов, но и от дефектов дикции, предотвратить преждевременное изнашивание зубов и даже избавиться от головных болей. Сегодня улыбка Регины — прекрасный пример того, что не стоит бояться брекетов, даже если вы очень популярны и знамениты.

Инстасамка

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