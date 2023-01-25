Беременная дочь Славы опровергла, что вышла замуж "по залету"

Морозова отметила, что она и ее муж Андрей Дедов, действительно, любят друг друга. Девушка уверена в своем супруге и дело вовсе не в штампе в паспорте. Она добавила, что после свадьбы отношения возлюбленных "стали еще теплее и вышли на новый уровень". Однако дочь звезды не отрицает, что ее беременность подтолкнуло пару к свадьбе.