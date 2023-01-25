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1 час назад

Беременная дочь певицы Славы опровергла, что вышла замуж "по залету"

Газета.Ruиещё 1

Дочь певицы Славы Александра Морозова заявила, что не считает свое замужество "по залету". Об этом сообщает издание "7дней".

Беременная дочь Славы опровергла, что вышла замуж "по залету"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Морозова отметила, что она и ее муж Андрей Дедов, действительно, любят друг друга. Девушка уверена в своем супруге и дело вовсе не в штампе в паспорте. Она добавила, что после свадьбы отношения возлюбленных "стали еще теплее и вышли на новый уровень". Однако дочь звезды не отрицает, что ее беременность подтолкнуло пару к свадьбе.

"Я бы хотела, чтобы мой ребенок вырос в семье, где мама замужем за папой, чтобы у него с детства закладывались ценности", - объяснила Морозова.

Звёзды,Александр Морозов,
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