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2 часа назад

5 самых сексуальных седых знаменитостей в мире

Мира Маркина

Согласно новому исследованию, британцы сейчас агитируют за натуральность и принимают свои седые волосы. Треть людей старше 40 лет признают, что натуральный цвет более привлекателен, чем крашеные локоны. Этого мнения придерживаются и многие знаменитости. Кто попал в топ самых сексуальных звезд с седыми волосами, согласно опросу Perspectus Global, читайте в материале «Рамблера».

5 самых сексуальных седых знаменитостей в мире
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Возглавил рейтинг один из главных секс-символов Голливуда Джордж Клуни. На второй строчке расположилась английская актриса Хелен Миррен. Тройку лидеров замыкает звезда фильмов «Хэллоуин», «Поменяться местами», «Правдивая ложь», «Чумовая пятница» Джейми Ли Кертис.

Четвертую строчку рейтинга занял американский актер Ричард Гир, а пятое место досталось брутальной звезде сериала «Лютер» Идрису Эльбе.

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Харриет Скотт из Perspective Global, которая и провела исследование, сказала: «Результаты опроса показывают, что британцы считают седину сексуальной, и приятно видеть, как многие сейчас отказываются от краски для волос и предпочитают свой естественный цвет». Согласно результатам работы эксперта, 20% также полагают, что седые волосы выглядят зрелыми и утонченными, в то время как 36% считают, что сейчас более приемлемо и актуально седеть.

Звёзды,Джейми Кертис,Идрис Эльба,Хелен Миррен,Джордж Клуни,Ричард Гир,
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