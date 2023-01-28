5 самых сексуальных седых знаменитостей в мире

Согласно новому исследованию, британцы сейчас агитируют за натуральность и принимают свои седые волосы. Треть людей старше 40 лет признают, что натуральный цвет более привлекателен, чем крашеные локоны. Этого мнения придерживаются и многие знаменитости. Кто попал в топ самых сексуальных звезд с седыми волосами, согласно опросу Perspectus Global, читайте в материале «Рамблера».

Харриет Скотт из Perspective Global, которая и провела исследование, сказала: «Результаты опроса показывают, что британцы считают седину сексуальной, и приятно видеть, как многие сейчас отказываются от краски для волос и предпочитают свой естественный цвет». Согласно результатам работы эксперта, 20% также полагают, что седые волосы выглядят зрелыми и утонченными, в то время как 36% считают, что сейчас более приемлемо и актуально седеть.