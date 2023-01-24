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2 часа назад

Джастин Бибер завершил крупнейшую сделку по продаже прав на свои песни

Lenta.ruиещё 1

Канадский певец Джастин Бибер завершил крупнейшую сделку по продаже авторских прав на свои песни. Об этом сообщает Billboard.

Бибер завершил крупнейшую сделку по продаже прав на свои песни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, компания Hipgnosis Songs Capital выкупила 100 процентов прав на все композиции артиста, выпущенные до 31 декабря 2021 года. В их число также входит последняя музыкальная пластинка исполнителя под названием Justice. Сумма сделки составила 200 миллионов долларов, что сделало ее крупнейшей продажей авторских прав на песни среди всех артистов поколения Бибера.

О том, что певец захотел продать права на свои песни, стало известно в декабре прошлого года. Сообщалось, что потенциальная сделка включала каталог изданной и записанной музыки.

Звёзды,Джастин Бибер,
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