Бибер завершил крупнейшую сделку по продаже прав на свои песни

Канадский певец Джастин Бибер завершил крупнейшую сделку по продаже авторских прав на свои песни. Об этом сообщает Billboard.

По данным издания, компания Hipgnosis Songs Capital выкупила 100 процентов прав на все композиции артиста, выпущенные до 31 декабря 2021 года. В их число также входит последняя музыкальная пластинка исполнителя под названием Justice. Сумма сделки составила 200 миллионов долларов, что сделало ее крупнейшей продажей авторских прав на песни среди всех артистов поколения Бибера.