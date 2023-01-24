Звезда «Дома-2» рассказала о заблокировавших ее знаменитостях

Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала о заблокировавших ее в социальных сетях знаменитостях. Имена отправивших ее в черный список звезд ведущая назвала в выпуске шоу «Вопрос ребром» на YouTube -канале Gazgolder.

«Меня [певец] Егор Егор Крид заблокировал несколько лет назад. Он обиделся на меня. Через год меня заблокировала [певица] Вера Вера Брежнева . А потом она меня разблокировала», — заявила звезда «Дома-2».

Телеведущая пояснила, что Крид обиделся на ее репортаж об участии исполнителя в шоу «Холостяк», опубликованный в журнале «7 дней». При этом, как утверждает Водонаева, все формулировки в материале были безобидными, а в самом материале «написано все было очень скромно».