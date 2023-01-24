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30 минут назад

Звезда «Дома-2» рассказала о заблокировавших ее знаменитостях

Lenta.ru

Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала о заблокировавших ее в социальных сетях знаменитостях. Имена отправивших ее в черный список звезд ведущая назвала в выпуске шоу «Вопрос ребром» на YouTube-канале Gazgolder.

Звезда «Дома-2» рассказала о заблокировавших ее знаменитостях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Меня [певец] ЕгорЕгор Крид заблокировал несколько лет назад. Он обиделся на меня. Через год меня заблокировала [певица] ВераВера Брежнева. А потом она меня разблокировала», — заявила звезда «Дома-2».

Телеведущая пояснила, что Крид обиделся на ее репортаж об участии исполнителя в шоу «Холостяк», опубликованный в журнале «7 дней». При этом, как утверждает Водонаева, все формулировки в материале были безобидными, а в самом материале «написано все было очень скромно».

Звёзды,Крид,Вера Брежнева,Алена Водонаева,
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