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2 часа назад

Айза рассказала, как пластический хирург ее "выгнал" после просьбы уменьшить нос

Газета.Ru

Блогер Айза на шоу "Злые языки" призналась, что пластический хирург "выгнал" ее из своего кабинета после просьбы сделать операцию на нос.

Айза рассказала, как пластический хирург ее "выгнал"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я ему доверяю. Однажды пришла и сказала: "Делай что хочешь". Три дня назад попросила уменьшить нос, он меня выгнал", - посмеялась Айза.

В 2020 году Айза сделала подтяжку лица и бровей, по ее словам, реабилитационный период занял целый год из-за ее склонности к отекам. Блогер предположила, что это была ее последняя пластическая операция.

"Результатом довольна. Знала, что это будет моя последняя пластическая операция. Дальше буду переживать за сердце. У меня было липоскульптурирование. Это когда берут жир из одного места и перетягивают в другое", - уточнила она.

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