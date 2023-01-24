Ольга Бузова предсказала себе свадьбу в 2023 году

Певица и телеведущая Ольга Бузова может выйти замуж в этом году. Такое предсказание выпало артистке в святочные гадания. Звезда телестройки «Дом-2» два года назад рассталась с музыкантом Давой и с тех пор остается одна.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Сама Бузова признается – ее сердце свободно и жаждет любви, но сказочный принц не приходит к артистке. Однако в 2023 году все может измениться. В традиционные святочные гадания знаменитость опубликовала видео в соцсетях, на котором сообщила подписчикам результат предсказания.

«Выйду замуж!» — радостно крикнула поющая ведущая.