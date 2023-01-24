Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+11° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
1 час назад

45-летняя беременная Орлова высказалась о разнице в возрасте матери и ребенка

Мослента

О разнице в возрасте матери и ребенка высказалась в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 45-летняя беременная певица и телеведущая Ольга Орлова. Один из подписчиков поинтересовался, не смущает ли артистку, что ей будет под 70 лет, когда ребенку исполнится 20.

Беременная Орлова высказалась о разнице в возрасте матери и ребенка
Фото: МослентаМослента

«Меня гораздо больше смущало бы не родить ребенка при такой огромной любви и огромном желании. Моей маме 75, она шикарно выглядит и хорошо себя чувствует. Мне 45, и я тоже не жалуюсь», — заявила Орлова.

Она подчеркнула, что начала зарабатывать хорошие деньги с 18 лет и заработала столько, что ее дети не останутся с голой попой, даже если ее не станет. Но до этого момента они будут зарабатывать на свою жизнь исключительно сами.

«У меня есть подруги, которые остались без родителей в 18 лет. И стали потрясающими людьми! Тут на все воля божья», — добавила знаменитость.

Звёзды,Ольга Орлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители