Беременная Орлова высказалась о разнице в возрасте матери и ребенка

О разнице в возрасте матери и ребенка высказалась в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 45-летняя беременная певица и телеведущая Ольга Орлова . Один из подписчиков поинтересовался, не смущает ли артистку, что ей будет под 70 лет, когда ребенку исполнится 20.

«Меня гораздо больше смущало бы не родить ребенка при такой огромной любви и огромном желании. Моей маме 75, она шикарно выглядит и хорошо себя чувствует. Мне 45, и я тоже не жалуюсь», — заявила Орлова.

Она подчеркнула, что начала зарабатывать хорошие деньги с 18 лет и заработала столько, что ее дети не останутся с голой попой, даже если ее не станет. Но до этого момента они будут зарабатывать на свою жизнь исключительно сами.