Утяшева пожаловалась на отеки и раскрыла способ борьбы с ними

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева пожаловалась на хронические отеки по утрам и раскрыла действенные способы борьбы с ними. Полезные рекомендации она дала в своем Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Утяшева призналась, что по вечерам часто выпивает большое количество воды, из-за чего наутро ее лицо и тело сильно отекают. Чтобы предупредить неприятные последствия, она перед сном поднимает подушку повыше.

Если же проблемы избежать не удалось, 37-летняя телеведущая начинает прикладывать к местам отеков лед, делает самомассаж холодными ложками и лимфодренажные упражнения. Также она предложила по утрам для разгона лимфы и выведения лишней жидкости из организма пить горячий отвар из имбиря с куркумой, настоянный в течение 10 минут.