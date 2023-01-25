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1 час назад

54-летняя звезда «Спасателей Малибу» снялась в купальнике на пляже

Lenta.ruиещё 1

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико поделилась с фанатами результатом откровенной фотосессии.

Звезда «Спасателей Малибу» снялась в купальнике на пляже
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем более миллиона подписчиков.

54-летняя звезда «Спасателей Малибу» снялась под дождем на пляже напротив океана в разноцветном купальнике с черным принтом. На размещенном кадре знаменитость позирует перед фотографом, лежа на спине с распущенными волосами. При этом на лице Д'Эррико присутствовал макияж в нюдовых оттенках.

Lenta.ru

Подписчики восхитились внешностью актрисы в комментариях под публикацией. «Выглядишь потрясающе», «Красотка», «Молодая женщина», «Просто вау», — высказывались многочисленные поклонники.

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