Оксана Самойлова заявила о желании снять реалити-шоу

Модель и блогерша Оксана Самойлова призналась, что задумывается снять реалити-шоу о своей семье. Ее слова цитирует "Вокруг ТВ".
По словам супруги Джигана, ей уже несколько раз предлагали снять шоу, похожее на "Семейство Кардашьян".
"Года 3 уже вокруг ходят разговорчики. Такими темпами мы можем и согласиться. Ну, что точно факт, это было бы самое ржачное реалити", - говорит блогерша.
У Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей. Пара часто ездит с наследниками за границу. Модель довольно активно ведет личный блог, в котором показывает моменты из семейной жизни.