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2 часа назад

Оксана Самойлова заявила о желании снять реалити-шоу

Газета.Ruиещё 1

Модель и блогерша Оксана Самойлова призналась, что задумывается снять реалити-шоу о своей семье. Ее слова цитирует "Вокруг ТВ".

Оксана Самойлова заявила о желании снять реалити-шоу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам супруги Джигана, ей уже несколько раз предлагали снять шоу, похожее на "Семейство Кардашьян".

"Года 3 уже вокруг ходят разговорчики. Такими темпами мы можем и согласиться. Ну, что точно факт, это было бы самое ржачное реалити", - говорит блогерша.

У Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей. Пара часто ездит с наследниками за границу. Модель довольно активно ведет личный блог, в котором показывает моменты из семейной жизни.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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