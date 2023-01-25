Дочь Мадонны вышла в свет в оголяющем тело рваном платье

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон появилась на публике в откровенном наряде и поделилась снимками с фанатами. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

26-летняя поп-исполнительница вышла в свет вместе с подругой Тринити Вигорски. На размещенных кадрах видно, что знаменитость в качестве наряда выбрала рваное платья длины макси черного цвета, дыры которого оголяли ее тело. При этом волосы Леон распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.