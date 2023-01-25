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1 час назад

Джастин Бибер продал авторские права на все свои песни

Мир24иещё 1

Канадский поп-музыкант Джастин Бибер продал авторские права на все свои композиции компании Hipgnosis Songs Capital за около 200 миллионов долларов, пишет издание New York Post.

Джастин Бибер продал авторские права на все свои песни
Фото: Мир24Мир24

Речь идет о правах на песни, которые 28-летний исполнитель сочинил до 31 декабря 2021-го. В сделку вошла и последняя пластинка артиста под названием Justice.

«Бибер – один из немногих определяющих артистов эпохи потокового вещания, которая оживила всю индустрию музыки», сказал глава Hipgnosis Songs Capital Мерк Меркуриадис.

В минувшем году компания Hipgnosis Songs Capital выкупила часть прав на песни таких музыкантов, как Джастин Тимберлейк, Нелли Фуртадо, Нил Янг и некоторых других.

Ранее сообщалось, что группа Pink Floyd хочет продать права на все свои песни за $500 миллионов.

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