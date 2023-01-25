Джастин Бибер продал авторские права на все свои песни

Канадский поп-музыкант Джастин Бибер продал авторские права на все свои композиции компании Hipgnosis Songs Capital за около 200 миллионов долларов, пишет издание New York Post.

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Речь идет о правах на песни, которые 28-летний исполнитель сочинил до 31 декабря 2021-го. В сделку вошла и последняя пластинка артиста под названием Justice.

«Бибер – один из немногих определяющих артистов эпохи потокового вещания, которая оживила всю индустрию музыки», сказал глава Hipgnosis Songs Capital Мерк Меркуриадис.