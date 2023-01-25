Джастин Бибер продал авторские права на все свои песни

Канадский поп-музыкант Джастин Бибер продал авторские права на все свои композиции компании Hipgnosis Songs Capital за около 200 миллионов долларов, пишет издание New York Post.
Речь идет о правах на песни, которые 28-летний исполнитель сочинил до 31 декабря 2021-го. В сделку вошла и последняя пластинка артиста под названием Justice.
«Бибер – один из немногих определяющих артистов эпохи потокового вещания, которая оживила всю индустрию музыки», сказал глава Hipgnosis Songs Capital Мерк Меркуриадис.
В минувшем году компания Hipgnosis Songs Capital выкупила часть прав на песни таких музыкантов, как Джастин Тимберлейк, Нелли Фуртадо, Нил Янг и некоторых других.
Ранее сообщалось, что группа Pink Floyd хочет продать права на все свои песни за $500 миллионов.