Рита Ора снялась в кружевном нижнем белье для журнала

Популярная поп-исполнительница Рита Ора приняла участие в фотосессии для журнала GQ Hype, снявшись в откровенных образах. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, на обложке издания 32-летняя знаменитость предстала в полупрозрачной майке песочного цвета и приспущенной на бедрах черной юбке, из-под которых виден комплект кружевного нижнего белья. Также для съемки певица примерила шелковое платье-комбинацию и бюстгальтер бежевой гаммы.

Визажисты решили обесцветить ее брови, украсив их стразами. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы звезды и уложили их в «мокрые» локоны.

Lenta.ru