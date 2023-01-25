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29 минут назад

Жанна Фриске перед смертью заявила, что хочет, чтобы ее сына воспитывала Ольга Орлова

Popcake.tv

Жанна Фриске скончалась от рака мозга в 2015 году. У нее остался единственный сын Платон. Он сейчас живет с Дмитрием Шепелевым, и телеведущий не дает другим родственникам встречаться с малышом. Выяснилось, что Жанна не хотела, чтобы Платон оставался с Дмитрием.

Фриске хотела, чтобы ее сына воспитывала Ольга Орлова
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Владимир Фриске, отец Жанны, рассказал, как перед смертью они с семьей стали называть все имена подряд Жанне. Она отвечала на вопрос, кто должен остаться с Платоном.

На все имена, в том числе Шепелева и бабушки с дедушкой, она ответила отрицательно. Когда очередь дошла до имени крестной матери Платона Ольги Орловой, Жанна кивнула.

Однако по факту все вышло так, что Дмитрий не дает никому встречаться с ребенком, в том числе и Ольге. Она рассказывала, что видела Платона лишь несколько раз во время отдыха на случайной встрече.

Правда, мальчик не знает, кто она такая. Сам Шепелев говорит, что устраивает встречи бабушки и дедушки с ребенком, которые предусмотрены по ренешию суда, но они на них не приходят.

Однако Владимир Фриске говорит о том, что Шепелев постоянно переносит или отменяет такие мерпориятия.

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