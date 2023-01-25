Пэрис Хилтон впервые стала мамой

Актриса и модель Пэрис Хилтон стала мамой. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Малыш появился на свет от суррогатной мамы. Сама Пэрис рассказала, что давно мечтала стать матерью.

"Я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы так рады создать семью вместе. Наши сердца разрываются от любви к малышу", — прокомментировала она рождения ребенка журналу People.

Известно, что у пары родился мальчик. Его имя пока не раскрывается.

Пэрис Хилтон не раз высказывала желание стать матерью. Известно, что она и ее бойфренд Картер Рым начали подготовку к ЭКО в 2020 году. В 2021 году звезды поженились.