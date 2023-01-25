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57 минут назад

Пэрис Хилтон впервые стала мамой

Мария Каткова

Актриса и модель Пэрис Хилтон стала мамой. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Пэрис Хилтон впервые стала мамой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Малыш появился на свет от суррогатной мамы. Сама Пэрис рассказала, что давно мечтала стать матерью.

"Я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы так рады создать семью вместе. Наши сердца разрываются от любви к малышу", — прокомментировала она рождения ребенка журналу People.

Известно, что у пары родился мальчик. Его имя пока не раскрывается.

Что сломало Пэрис Хилтон еще в подростковом возрасте

Пэрис Хилтон не раз высказывала желание стать матерью. Известно, что она и ее бойфренд Картер Рым начали подготовку к ЭКО в 2020 году. В 2021 году звезды поженились.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл призналась, что завидовала Пэрис Хилтон.

Звёзды,Пэрис Хилтон,
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