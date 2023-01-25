Алена Водонаева призналась в пластической операции

Телеведущая Алена Водонаева откровенно рассказала о том, что делала в своей жизни лишь одну пластическую операцию. Об этом она заявила на YouTube-шоу «Вопрос Ребром».

Водонаева отвечала на вопросы подписчиков, одна из поклонниц спросила звезду о пластических операциях. Тогда она решилась на откровение.

Звезда призналась, что прибегала к услугам пластического хирурга один раз. За операцию она отдала миллион рублей, так как она была не похожа на то, что делают обычно девушки.

Выяснилось, что в 2010 году после рождения сына Богдана, Водонаева решилась на пластическую операцию груди. Звезда уменьшила формы на два размера, а также изменила форму бюста.