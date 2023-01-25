Жену Бондарчука не узнали на свежем фото в соцсетях

Поклонников напугал болезненный вид актрисы Паулины Андреевой и её потухшие глаза. Жена Фёдора Бондарчука сфотографировалась в компании своих коллег и выделилась изменениями в образе.

Фото: 1Рег_2x2.su 1Рег_2x2.su

Как пишет издание «7 Дней», фотографию опубликовала в Сети актриса Александра Ребёнок. Вместе с коллегами она анонсировала запуск благотворительного проекта с фондом «Жизнь как чудо».

По словам актрисы, она не смогла остаться в стороне от благородного дела.

Вместе с ней на встрече присутствовали актрисы Дарья Мороз, Софья Эрнст, Кристина Бабушкина, актёры Константин Хабенский, Игорь Верник. Внимание привлекла жена Бондарчука Паулина Андреева.

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Уже давно звезда «Метода» избегает светских мероприятий. Но в этот раз фанаты были не рады её свежему фото. Многие отметили, что она даже не сделала причёску.