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1 час назад

Анна Седакова показала фигуру в бикини

Lenta.ru

Певица Анна Седакова поделилась с фанатами роликом в откровенном виде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Анна Седакова показала фигуру в бикини
Фото: РИА НовостиРИА Новости

40-летняя поп-исполнительница показала фигуру в бикини коричневого цвета. На размещенных кадрах знаменитость лежит на песке у воды. При этом мокрые волосы артистки распущены, а на лице отсутствует макияж. Ее образ дополнили черные солнцезащитные очки.

Седакова отключила возможность оставлять комментарии. По этой причине комплименты ее внешнему виду написали под публикацией только близкие друзья.

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