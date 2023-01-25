Брошенная дочь Малинина готова возобновить отношения с певцом

Бывшая жена певца Александра Малинина, 64-летняя Ольга Зарубина, напомнила ему о существовании их общей дочери Киры. Девочка родилась вскоре после того, как пара рассталась. Малинин не принимал участие в воспитании и жизни дочери и не признавал её до 2011 года. С наследницей он познакомился десять лет назад на одном из ток-шоу.

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Несмотря ни на что, Ольга Зарубина всё же надеется, что артист наладит связь с дочкой. Киру воспитывал второй муж Зарубиной Владимир Евдокимов - именно его фамилию носит девушка.

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Я была бы рада их общению, всё же он её отец. Более того, я никогда не была против их контакта. Малинину я хочу сказать лично: Саша, как бы ты к Кире ни относился, будешь ты с ней видеться или нет, знай, что в руке нашей дочери всегда для тебя есть стакан воды, который она тебе подаст, если ты будешь в этом нуждаться. Так будет, Саша, несмотря ни на что, помни об этом, - обратилась Ольга к экс-супругу.

Женщина добавила, что было бы очень здорово, если бы Кира общалась со своими сводными братом и сестрой Фролом и Устиньей. Это дети певца от третьей жены - Эммы Малининой.

С родственниками надо дружить. Когда был жив отец Александра Николай Степанович, мы постоянно с ним созванивались, у него чудесная жена Татьяна и сын Антон, талантливый парень, очень чуткий, - отметила Ольга Владимировна в беседе с журналистами.

Мама Александра Малинина тоже не может принять Киру. Зарубина не понимает, почему так происходит. По её словам, сама бы она с удовольствием дружила с Ангелиной Анатольевной - ведь она бабушка Киры.

Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» призналась, что у дочери была серьёзная психологическая травма из-за того, что Александр Малинин бросил её. Зарубина надеется, что бывший муж сможет наладить отношения с дочерью.

Несколько лет назад Кира заявила о себе на всю страну, доказав близкое родство с артистом. Но Малинин не торопится налаживать связь с наследницей. Ольга Зарубина уверена, что этому мешает нынешняя супруга певца - Эмма. Зрители увидели взрослую дочь артистов на ток-шоу, в котором она рассказала об отношениях со звёздным отцом. С тех пор Кира преобразилась до неузнаваемости – она сменила имидж и резко похудела.

Приятно видеть, когда человек меняется к лучшему. Я и сама не ожидала, что она так быстро похудеет. Думаю, что это было связано с той давней встречей с отцом на ток-шоу «Пусть говорят», - отметила Зарубина.

Кира выросла в США, где живёт и сейчас. Она никогда не переживала по поводу своей фигуры, поскольку в Америке распространен бодипозитив и на полных людей никто не показывает пальцем.

Нынешняя супруга Малинина в свою очередь пыталась оправдать мужа, отвечая, что он не может испытывать любовь к тому ребёнку, которого он не видел много лет и не воспитывал.