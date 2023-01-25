Размер губ Эмили Ратаковски на новом фото смутил фанатов

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски появилась на показе люксвого бренда Versace и смутила фанатов внешностью. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: РИА Новости РИА Новости

На размещенных снимках 31-летняя манекенщица запечатлена в фиолетовом платье в пол, оформленном высоким разрезом до бедра и кружевами на корсете. Ее образ дополняют перчатки и фата.

Поклонники, в свою очередь, обратили внимание на размер губ знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 840 тысяч лайков.

Lenta.ru