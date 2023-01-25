Кайли Дженнер обругали в Cети за появление с петлей на шее

Американская телезвезда Кайли Дженнер подверглась критике в Cети за выход в свет с украшением в виде петли на шее. Об этом сообщает Page Six.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

25-летняя предпринимательница появилась на публике во время Недели моды в Париже в голубом облегающем платье в сочетании с блестящими сапогами розового цвета на каблуках.

При этом в качестве аксессуаров она выбрала колье-чокер французского модного дома Givenchy, которое выполнено в виде сломанной веревочной петли на шее.

Lenta.ru