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22 минуты назад

Кайли Дженнер обругали в Cети за появление на публике с петлей на шее

Lenta.ru

Американская телезвезда Кайли Дженнер подверглась критике в Cети за выход в свет с украшением в виде петли на шее. Об этом сообщает Page Six.

Кайли Дженнер обругали в Cети за появление с петлей на шее
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

25-летняя предпринимательница появилась на публике во время Недели моды в Париже в голубом облегающем платье в сочетании с блестящими сапогами розового цвета на каблуках.

При этом в качестве аксессуаров она выбрала колье-чокер французского модного дома Givenchy, которое выполнено в виде сломанной веревочной петли на шее.

Lenta.ru

Поклонники не оценили ювелирное изделие, из-за чего обругали бизнесвумен в многочисленных постах в соцсетях. «Петля говорит о суициде. Зачем носить такое?», «Как противно!», «Мой родственник повесился, поэтому у меня чуть не началась истерика при виде этого украшения. Странная мода», «Кто-то считает, что это нормально?» — возмущались юзеры.

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