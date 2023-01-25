Шаляпин признался, что его 26 раз отчисляли из Гнесинки

"Помню, как мы однажды, на первом курсе, пришли в квартиру-музей Елены Фабиановны Гнесиной. Там строгие правила – ничего не трогать, никуда не садиться. А мы открыли пианино, начали на нем играть У музейного работника был шок", - вспоминает Шаляпин.