Шаляпин признался, что его 26 раз отчисляли из Гнесинки

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro признался, что не всегда мог похвастаться успехами в учебе.
"В Гнесинке все было достаточно академично, преподаватели отличались строгостью, нам было не до шуток. Меня отчисляли 26 раз - я не мог сдать сольфеджио!" - рассказал артист.
Он заявил, что был хулиганом во время учебы в академии.
"Помню, как мы однажды, на первом курсе, пришли в квартиру-музей Елены Фабиановны Гнесиной. Там строгие правила – ничего не трогать, никуда не садиться. А мы открыли пианино, начали на нем играть У музейного работника был шок", - вспоминает Шаляпин.
По словам певца, в остальном он вел себя во время обучения "довольно прилично".