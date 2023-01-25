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50 минут назад

Прохор Шаляпин признался, что его 26 раз отчисляли из Гнесинки

Газета.Ru

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro признался, что не всегда мог похвастаться успехами в учебе.

Шаляпин признался, что его 26 раз отчисляли из Гнесинки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В Гнесинке все было достаточно академично, преподаватели отличались строгостью, нам было не до шуток. Меня отчисляли 26 раз - я не мог сдать сольфеджио!" - рассказал артист.

Он заявил, что был хулиганом во время учебы в академии.

"Помню, как мы однажды, на первом курсе, пришли в квартиру-музей Елены Фабиановны Гнесиной. Там строгие правила – ничего не трогать, никуда не садиться. А мы открыли пианино, начали на нем играть У музейного работника был шок", - вспоминает Шаляпин.

По словам певца, в остальном он вел себя во время обучения "довольно прилично".

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