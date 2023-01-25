Пригожин попросил Валерию больше не выходить замуж в случае его смерти

Певица Валерия рассказала о просьбе супруга Иосифа Пригожина два года назад. Ее слова цитирует «Вокруг ТВ».

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В 2021 году у продюсера был обнаружен коронавирус. Пригожин переносил болезнь довольно тяжело и даже думал, что может умереть.

«Вот если я умру, ты замуж не выходи официально. Как липку обдерут!» — цитирует Валерия слова мужа.