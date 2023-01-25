7 самых известных Татьян

В русской истории много великих Татьян. В современности — тоже. "Рамблер" рассказывает о самых известных женщинах XX-XXI веков с этим именем.

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Татьяна Михалкова

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Сейчас жена режиссера Никиты Михалкова возглавляет благотворительный фонд "Русский силуэт". Но раньше Татьяна была манекенщицей Дома моды Вячеслава Зайцева. Именно она ввела в повседневную моду шорты и юбки макси.

Когда Михалкова оставила подиум, то посвятила себя общественной деятельности и семье — мужу и троим детям: Анне, Артему и Надежде. Ей присвоили звание "Почетный член Российской академии художеств", а еще она стала лауреатом Национальной премии общественного признания достижений женщин "Олимпия", которую присуждает Российская академия бизнеса и предпринимательства.

Татьяна Васильева

Народная артистка РСФСР Татьяна Васильева известна ролями во множестве великих фильмов. В их числе "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Пеппи Длинныйчулок", "Самая обаятельная и привлекательная", "Завтра была война". Актриса также озвучила несколько мультфильмов и дублировала несколько кинокартин. А еще вела телепроект "Между нами, девочками".

В коллекции Васильевой престижные театральные и кинонаграды, в том числе премии "Ника", "Кумир" и "Золотой овен", приз фестиваля "Кинотавр", а также Ордена Почета.

Татьяна Догилева

Народная артистка России Татьяна Догилева после ГИТИСа играла в Московском театре имени Ленинского комсомола, в Московском драматическом театре имени Ермоловой, в Центральном академическом театре Российской армии и других. Выступила режиссером нескольких театральных постановок и одного фильма, а также снялась почти в сотне кинокартин и телесериалов, среди которых "Покровские ворота", "Вокзал для двоих" и "Вампиры средней полосы".

Среди наград Догилевой премии кинофестивалей "Кинотавр" и "Золотой феникс". Артистка также написала книгу "Жизнь и приключения Светы Хохряковой".

Татьяна Веденеева

Эта Татьяна вела самые разные программы на телевидении: от детских передач "Спокойной ночи, малыши!" и "В гостях у сказки" до ток-шоу "Татьянин день" и "Дело вкуса". Она снялась в десятке фильмов, среди которых "Много шума из ничего" и "Здравствуйте, я ваша тетя!", озвучила героиню мультфильма "Храбрая сердцем" и играет в театре "Школа современной пьесы".

Татьяна Арнтгольц

Молодая актриса Татьяна Арнтгольц успела сняться почти в нескольких десятках фильмов и сериалов, создать семью и покорить тысячи поклонников по всему миру.

Татьяна появилась на экране, когда еще училась в Высшем театральном училище имени Щепкина: дебютировала в телесериале "Простые истины". Среди других известных работ Арнтгольц в кино и на телевидении — Next, "Ласточкино гнездо", "Я оставляю вам любовь" и "Чемпионы".

Татьяна Буланова

Заслуженная артистка России стала известной в девяностые, когда выпустила первые музыкальные композиции с группой "Летний сад". Сейчас на счету исполнительницы десятки наград, включая премии "Песня года", "Золотой граммофон", "Овация", "Серебряный диск", "Шансон года", "Звезда "Дорожного радио".

Буланова записала два десятка студийных альбомов, многие ее песни, например "Не плачь" и "Ясный мой свет" стали бесспорными хитами. Татьяна вела программы "Коллекция впечатлений с Татьяной Булановой", "Не мужское это дело" и "Между нами, девочками", а также снялась в нескольких фильмах и сериалах.

Вместе с Оксаной Робски выпустила книгу "Территория женщины".

Татьяна Навка

Профессиональная фигуристка, тренер и актриса ледовых шоу. Больше всего известна выступлениями в паре с Романом Костомаровым, с которым они стали олимпийскими чемпионами, двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и России и трехкратными победителями финалов Гран-при.

Будущая чемпионка первый раз вышла на лед в пять лет. В 14 лет она переехала из Днепропетровска в Москву, с Самвелом Гезаляном вошла в национальную сборную СССР и победила в нескольких международных турнирах. До Костомарова также каталась в паре с Николаем Морозовым, а после Олимпийских игр 2006 года в Турине завершила карьеру.

Позже Навка участвовала в нескольких ледовых телепроектах, где каталась в паре с непрофессиональными фигуристами чаще всего занимала первые места. На ее счету победы в шоу "Звезды на льду" (в паре с Маратом Башаровым), "Ледниковый период" (с актером Вилле Хаапасало) и "Лед и пламень" (с Алексеем Воробьевым).