Подписчики возмутились размером губ Ратаковски

Несмотря на то что топ-модель регулярно дефилирует на показах крупнейших брендов и восхищает своей внешностью миллионы людей, интернет-критики спуску ей давать не собираются. В этот раз хейтеры обрушили свой гнет на Эмили за, казалось бы, безобидные фото. Девушка поделилась кадрами со съемки для Versace. Красотка предстала в фиолетовом корсетном платье со смелым вырезом, а ее голову украсили диадема и фата того же цвета.

Яркому образу критики еще как-то удалось избежать, а вот черты лица Ратаковски вызвали у подписчиков бурю эмоций. Предметом обсуждения стали пухлые губы модели, которые она, по мнению пользователей Сети, несоразмерно увеличила. «Зачем столько филлеров колоть в свои губы?», «Губы размером с Техас», «Что случилось с твоими губами?», «Что-то странное происходит с твоей внешностью», — накинулись подписчики на Эмили.

Но у модели нашлись и защитники, которые объяснили, что ее губы всегда были пухлыми, и вряд ли она стала бы дополнительно их увеличивать. Но главное — на сторону Ратаковски встала глава модного дома Донателла Версаче, написав в комментарии под фото: «Эмили, ты безупречна, и я люблю тебя! У меня был лучший день на съемках этой кампании с тобой». Ну а мы, кто бы что ни говорил, преклоняемся перед мнением знаменитого модельера и красотой девушки!