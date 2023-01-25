Ратаковски в образе невесты снялась в рекламе Versace

«На самом деле у меня нет слов. Спасибо, Донателла, за эту невероятную честь. Быть лицом Versace всегда было моей мечтой, и мне приходилось постоянно щипать себя на съемочной площадке, чтобы убедиться, что я действительно там!» — написала Эмили Ратаковски в социальных сетях.