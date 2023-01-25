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27 минут назад

Эмили Ратаковски в образе невесты снялась в рекламе Versace

Газета.Ru

Модель Эмили Ратаковски стала лицом коллекции Versace SS'23. Этой новостью она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Ратаковски в образе невесты снялась в рекламе Versace
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«На самом деле у меня нет слов. Спасибо, Донателла, за эту невероятную честь. Быть лицом Versace всегда было моей мечтой, и мне приходилось постоянно щипать себя на съемочной площадке, чтобы убедиться, что я действительно там!» — написала Эмили Ратаковски в социальных сетях.

На бэкстейдж-снимках 31-летняя Ратаковски предстала в роли невесты. На ней были фиолетовая фата, корсетное платье в пол с высоким разрезом и босоножки на шпильке. Примечательно, что первой этот образ примерила Белла Хадид в сентябре прошлого года во время показа на Неделе моды в Милане.

В июле Эмили Ратаковски развелась с изменившим ей супругом Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет брака и рождения сына Сильвестра Аполло. После развода модели приписывали романы с экс-бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Эмили Ратаковски стала лицом аромата Viktor & Rolf.

Звёзды,Пит Дэвидсон,Эрик Андре,Белла Хадид,Ким Кардашьян,
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