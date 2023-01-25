Модель показала, как кормила ребенка грудью за кулисами шоу

Модель Мэгги Маурер поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимком, как кормит ребенка грудью после показа Schiaparelli на Неделе моды в Париже. Об этом пишет Hypebae.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Маурер опубликовала в социальной сети снимок с разрисованным лицом, которое стало частью ее образа на шоу, и в белом халате. Она держала на руках ребенка, которого кормила грудью за кулисами показа. В подписи к снимку она отметила, что работа матерью бесконечна.

Поклонники немедленно завалили модель комментариями в Instagram и анонимными сообщениями в Twitter, называв этот момент «искусством» и «единственным, что имеет значение» на Неделе моды в Париже.

Креативный директор Schiaparelli Дэниел Розберри представил коллекцию Couture Spring 2023. На показе вышли модели в платьях с головами животных, причудливыми топами-щитами и необычными композициями в виде горных пород и минералов. Ирина Шейк примерила образ со львом, Шалом Харлоу вышла на подиум с головой, напоминающей, снежного барса, а Наоми Кэмпбелл — в шубе с головой волка.