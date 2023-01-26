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1 час назад

Певец Джон Ледженд опубликовал первое фото с новорожденной дочерью

Газета.Ruиещё 1

Исполнитель Джон Ледженд поделился снимком с дочерью Эсти Максин, которая родилась две недели назад. Об этом пишет People.

Ледженд опубликовал первое фото с новорожденной дочерью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Певец улыбался, позируя для снимка в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), держа на руках новорожденную дочь. Ледженд был одет в свитер с горлом, а Эсти — в розовую толстовку.

«Наша новая любовь», — подписал фотографию исполнитель.

Джон Ледженд и его супруга, модель Крисси Тейген, впервые показали миру нового члена семьи через шесть дней после ее рождения, опубликовав фотографию новорожденной вместе с ее братом, 4-летним Майлзом, и сестрой, 6-летней Луной.

Утром в пятницу, 13 января, у Джона Ледженда и Крисси Тейген родился третий ребенок. «Какой благословенный день», — заявил музыкант со сцены во время концерта в тот же вечер. Ледженд признался, что провел много времени в больнице, не выспался, но, несмотря на это, «чувствует прилив энергии».

Эсти родилась через через два года после того, как Тейген пережила потерю ребенка из-за частичного отрыва плаценты.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что глубоко беременная Крисси Тейген опубликовала фото в купальнике.

Звёзды,Джон Ледженд,
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