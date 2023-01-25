47-летняя Ева Лонгория показала фигуру в купальнике на яхте

Американская актриса Ева Лонгория, известная ролью Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", опубликовала фотографию в купальнике на яхте. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

47-летняя Ева Лонгория показала фигуру в раздельном белом купальнике во время отдыха на яхте. Актриса отправилась на морскую прогулку без укладки и макияжа.

Поклонники в комментариях восхитились фигурой актрисы: "Отлично выглядите, просто огонь", "Эта девочка с картинки", "Неотразимая", "Шикарная", "Какая красотка".

Газета.Ru

Напомним, что с 2016 года Ева Лонгория замужем за бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, владельцем латиноамериканской медиакомпании Televisa. В 2018 году у пары родился сын Сантьяго.