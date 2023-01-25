Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
39 минут назад

Что на самом деле связывало Брук Шилдс и Майкла Джексона

Мира Маркина

В новом документальном фильме «Прелестное дитя: Брук Шилдс» 57-летняя актриса наконец-то рассказала о ее печально известных отношениях с Майклом Джексоном. Что между ними происходило на самом деле, читайте в материале «Рамблера».

Что на самом деле связывало Брук Шилдс и Майкла Джексона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шилдс было всего 13 лет, когда она познакомилась с Джексоном, звезды быстро нашли общий язык. Шилдс признается, что больше всего их связывало то, что даже будучи подростками, а позже и взрослыми, они оба были «очень похожи на детей». Они были «довольно юными в некоторых отношениях и зрелыми в других», объяснят она. При этом актриса утверждает, несмотря на неоднократные заявления легендарного музыканта об обратном, что они никогда не встречались и не имели сексуальных отношений.

«Мы тусовались», — рассказывает Брук об их дружбе, настаивая, что что-то большее их не связывало. Тем не менее, она говорит, что ныне покойный артист был очарован тем, что его видели с ней. Так, когда они планировали пойти куда-нибудь поужинать, папарацци уже их поджидали. Шилдс считает, что певец предупреждал фотографов заранее, чтобы их запечатлели вместе.

В 1993 году ситуация накалилась, когда Майкл сказал Опре Уинфри, что они с Брук встречаются. Актриса тогда позвонила ему, сбитая с толку, ведь на тот момент состояла в отношениях с американским актером, известным по роли Кларка Кента, Дином Кэйном. После этого, по словам Брук, они отдалились друг от друга.

Почему мир считает, что Майкл Джексон на самом деле жив

На этом история Брук и Майкла не закончилась: в 2001 году Джексон признался, что Шилдс — «одна из самых больших влюбленностей его жизни».

Он добавил: «Я думаю, она любила меня так же сильно, как я любил ее, понимаешь? Мы часто встречались. Мы много гуляли. Ее фотографии были повсюду на моей стене, на моем зеркале, везде».

Звёзды,Майкл Джексон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители