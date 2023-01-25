Что на самом деле связывало Брук Шилдс и Майкла Джексона

В новом документальном фильме «Прелестное дитя: Брук Шилдс» 57-летняя актриса наконец-то рассказала о ее печально известных отношениях с Майклом Джексоном. Что между ними происходило на самом деле, читайте в материале «Рамблера».

Шилдс было всего 13 лет, когда она познакомилась с Джексоном, звезды быстро нашли общий язык. Шилдс признается, что больше всего их связывало то, что даже будучи подростками, а позже и взрослыми, они оба были «очень похожи на детей». Они были «довольно юными в некоторых отношениях и зрелыми в других», объяснят она. При этом актриса утверждает, несмотря на неоднократные заявления легендарного музыканта об обратном, что они никогда не встречались и не имели сексуальных отношений.

«Мы тусовались», — рассказывает Брук об их дружбе, настаивая, что что-то большее их не связывало. Тем не менее, она говорит, что ныне покойный артист был очарован тем, что его видели с ней. Так, когда они планировали пойти куда-нибудь поужинать, папарацци уже их поджидали. Шилдс считает, что певец предупреждал фотографов заранее, чтобы их запечатлели вместе.

В 1993 году ситуация накалилась, когда Майкл сказал Опре Уинфри, что они с Брук встречаются. Актриса тогда позвонила ему, сбитая с толку, ведь на тот момент состояла в отношениях с американским актером, известным по роли Кларка Кента, Дином Кэйном. После этого, по словам Брук, они отдалились друг от друга.

На этом история Брук и Майкла не закончилась: в 2001 году Джексон признался, что Шилдс — «одна из самых больших влюбленностей его жизни».