Дочь Кроуфорд объяснила, зачем записывает все съемки в свой дневник

Дочь Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, рассказала, зачем записывает все съемки в свой дневник. Об этом она сообщила в интервью изданию Elle.
В новом интервью модель поделилась советами, которые ей дала мать, супермодель Синди Кроуфорд.
«Еще одна вещь, которую мама сказала мне: «Хотела бы я записывать больше». Вы думаете, что запомните все эти удивительные моменты навсегда. Но потом я ловлю себя на мысли, что не могу вспомнить, ни что это была за съемка, ни где это произошло и когда. Поэтому я веду дневник, куда записываю все, что со мной происходит», — рассказала Кайя Гербер.
Она также добавила, что супермодель советовала: «Потрать время на то, чтобы познакомиться со всеми, с кем предстоит работать, не зазнавайся и будь добра».
Если вы не благодарны и не счастливы на показе или на съемочной площадке, всегда найдется кто-то, кто с удовольствием вас заменит. Даже когда я сильно устаю, невыносимо хочу домой или чувствую себя одиноко, — каждый раз напоминаю себе, как же мне повезло!
Ранее сообщалось, что дочь Синди Кроуфорд снялась без нижнего белья в платье с американским флагом.