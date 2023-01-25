Дочь Кроуфорд объяснила, зачем записывает все съемки в свой дневник

«Еще одна вещь, которую мама сказала мне: «Хотела бы я записывать больше». Вы думаете, что запомните все эти удивительные моменты навсегда. Но потом я ловлю себя на мысли, что не могу вспомнить, ни что это была за съемка, ни где это произошло и когда. Поэтому я веду дневник, куда записываю все, что со мной происходит», — рассказала Кайя Гербер.