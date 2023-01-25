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1 час назад

Дочь Синди Кроуфорд объяснила, зачем записывает все съемки в свой дневник

Газета.Ru

Дочь Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, рассказала, зачем записывает все съемки в свой дневник. Об этом она сообщила в интервью изданию Elle.

Дочь Кроуфорд объяснила, зачем записывает все съемки в свой дневник
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В новом интервью модель поделилась советами, которые ей дала мать, супермодель Синди Кроуфорд.

«Еще одна вещь, которую мама сказала мне: «Хотела бы я записывать больше». Вы думаете, что запомните все эти удивительные моменты навсегда. Но потом я ловлю себя на мысли, что не могу вспомнить, ни что это была за съемка, ни где это произошло и когда. Поэтому я веду дневник, куда записываю все, что со мной происходит», — рассказала Кайя Гербер.

Она также добавила, что супермодель советовала: «Потрать время на то, чтобы познакомиться со всеми, с кем предстоит работать, не зазнавайся и будь добра».

Если вы не благодарны и не счастливы на показе или на съемочной площадке, всегда найдется кто-то, кто с удовольствием вас заменит. Даже когда я сильно устаю, невыносимо хочу домой или чувствую себя одиноко, — каждый раз напоминаю себе, как же мне повезло!

Ранее сообщалось, что дочь Синди Кроуфорд снялась без нижнего белья в платье с американским флагом.

Звёзды,Кайя Гербер,Синди Кроуфорд,
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