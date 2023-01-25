Жены Касселя и Стэтхэма в жемчужных колье появились на светском ужине

Жены актеров Венсана Касселя и Джейсона Стэтхэма — модели Тина Кунаки и Рози Хантингтон-Уайтли — пришли на ужин Gucci в колье из жемчуга. Фотографии с мероприятия публикует агентство Reuters.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В минувший вторник, 24 января, в отеле Ritz в Париже прошел светский ужин, посвященный коллекции ювелирных изделий Gucci High Jewellery. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе 25-летняя Тина Кунаки и 35-летняя Рози Хантингтон-Уайтли. Жены Венсана Касселя и Джейсона Стэтхэма появились на публике в жемчужных колье: первая надела украшение к кожаному плащу, а вторая дополнила им образ с трикотажным платьем длины миди.

На ужине также были замечены Карла Бруни, Сиенна Миллер, Диана Крюгер и Норман Ридус, Анна Винтур и другие звезды.