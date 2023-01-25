Непростая судьба и большая любовь Марины Влади

Марина Влади у многих ассоциируется, в первую очередь, с именем Владимира Высоцкого, чьей женой она была. "Рамблер" рассказывает, чем еще прославилась и что пережила одна из самых красивых женщин Советского Союза.
Марина Влади родилась в семье музыканта и танцовщицы, которые эмигрировали во Францию из России. При рождении ее звали Екатерина Полякова-Байдарова.
Марина Влади — актриса, скульптор, модель и певица. В советское время ее считали эталоном красоты, а после брака с Высоцким за ней закрепился образ музы, которая вдохновляет гениального мужчину. Сейчас, в 84 года, Марина Влади примерила новую роль: она пишет книги.
Марина Влади и Владимир Высоцкий поженились 13 января 1970 года в арендованной ненадолго московской квартире. На следующий же день влюбленные отправились свадебное путешествие — на теплоходе в Грузию. Но потом они надолго расстались.
Высоцкий уехал в Москву, Влади — в Париж. Высоцкому не давали визу, чтобы выехать во Францию и увидеться с женой. Молодожены могли только переписываться и общаться по телефону.
Однажды появилась надежда, что пара на какое-то время воссоединится, потому что Андрей Тарковский захотел снять Марину Влади в своем фильме "Зеркало". Но вскоре оказалось, что актриса не прошла пробы и ее кандидатуру отклонили. Только через шесть лет после свадьбы Высоцкому все же разрешили выехать за границу. Марине Влади, чтобы встреча состоялась, пришлось на время стать членом коммунистической партии Франции.
Марина Влади пережила своих старших сестёр, похоронила двух мужей, всех детей и даже внуков. Тем не менее она не теряла желания жить. В какой-то момент стала зависима от алкоголя, но смогла справиться с пагубной привычкой.