Непростая судьба и большая любовь Марины Влади

Марина Влади у многих ассоциируется, в первую очередь, с именем Владимира Высоцкого, чьей женой она была. "Рамблер" рассказывает, чем еще прославилась и что пережила одна из самых красивых женщин Советского Союза.

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Не Марина, а Елизавета

Марина Влади родилась в семье музыканта и танцовщицы, которые эмигрировали во Францию из России. При рождении ее звали Екатерина Полякова-Байдарова.

И швец, и жнец

Марина Влади — актриса, скульптор, модель и певица. В советское время ее считали эталоном красоты, а после брака с Высоцким за ней закрепился образ музы, которая вдохновляет гениального мужчину. Сейчас, в 84 года, Марина Влади примерила новую роль: она пишет книги.

Global Look Press

Любовь на расстоянии

Марина Влади и Владимир Высоцкий поженились 13 января 1970 года в арендованной ненадолго московской квартире. На следующий же день влюбленные отправились свадебное путешествие — на теплоходе в Грузию. Но потом они надолго расстались.

Высоцкий уехал в Москву, Влади — в Париж. Высоцкому не давали визу, чтобы выехать во Францию и увидеться с женой. Молодожены могли только переписываться и общаться по телефону.

Однажды появилась надежда, что пара на какое-то время воссоединится, потому что Андрей Тарковский захотел снять Марину Влади в своем фильме "Зеркало". Но вскоре оказалось, что актриса не прошла пробы и ее кандидатуру отклонили. Только через шесть лет после свадьбы Высоцкому все же разрешили выехать за границу. Марине Влади, чтобы встреча состоялась, пришлось на время стать членом коммунистической партии Франции.

Потери