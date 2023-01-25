Бузова похвасталась, что уже в три года начала учить английский

Певица Ольга Бузова похвасталась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что уже в три года начала учить английский язык.
«Папа напомнил мне сегодня, что в год я уже разговаривала, а в полтора читала сказки. В 3 начала учить английский. Я молчу о том, что в 5 лет я пошла в школу», — написала Бузова.
Она также опубликовала совместный снимок с отцом и отметила, что всегда восхищалась профессией матери, которая работает врачом в районной поликлинике Санкт-Петербурга. Певица убеждена, что смелость и отсутствие страха перед чем-то новым в ней появились благодаря матери.
Ранее Ольга Бузова «избила» Сашу Стоуна и Диму Масленникова в новом клипе.