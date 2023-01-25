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1 час назад

Ольга Бузова похвасталась, что уже в три года начала учить английский

Газета.Ru

Певица Ольга Бузова похвасталась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что уже в три года начала учить английский язык.

Бузова похвасталась, что уже в три года начала учить английский
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Папа напомнил мне сегодня, что в год я уже разговаривала, а в полтора читала сказки. В 3 начала учить английский. Я молчу о том, что в 5 лет я пошла в школу», — написала Бузова.

Она также опубликовала совместный снимок с отцом и отметила, что всегда восхищалась профессией матери, которая работает врачом в районной поликлинике Санкт-Петербурга. Певица убеждена, что смелость и отсутствие страха перед чем-то новым в ней появились благодаря матери.

Ранее Ольга Бузова «избила» Сашу Стоуна и Диму Масленникова в новом клипе.

Звёзды,Ольга Бузова,
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