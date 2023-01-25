Дочь Заворотнюк ответила на поздравления с беременностью

Дочь актрисы Анна — точная копия своей звездной мамы. Кажется, девушка переняла у Анастасии все лучшие черты, а на некоторых снимках ее буквально не отличить от звезды «Моей прекрасной няни». Несмотря на тяжелую ситуацию в семье, связанную с болезнью актрисы, Анна старается не унывать и часто делится с подписчиками подробностями своей жизни. Сегодня девушка и вовсе выложила в Сеть видео с отдыха, которые многие поклонники восприняли как заявление об интересном положении.

Фото: Super.ru Super.ru

Анна не стала интриговать интернет-пользователей и решила сразу ответить на догадки в комментариях. «Под последним видео некоторые из вас поздравляют меня с беременностью. Спасибо огромное! Учитывая то, что я не беременна, это вдвойне "приятно". <...> Я только не понимаю, как это расценивать. Как какую-то пассивную агрессию... Все равно что сказать: "Ой, ты в зал перестала ходить". Или бледному человеку сказать: "Ой, ты болеешь?" Вроде как не топить, а с хорошей стороны зайти, как бы с заботой», — посетовала на бесцеремонность подписчиков Анна.