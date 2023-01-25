Федункив рассказала, как изменились ее отношения с мужем-итальянцем

Звезда «Реальных пацанов» и Comedy Women Марина Федункив в интервью «Газете.Ru» рассказала о жизни с мужем-итальянцем, причинах успешной карьеры, особенностях русских женщин, а также новых и старых проектах.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Как вы считаете, является ли юмор в непростые времена спасательным кругом? Либо, наоборот, ему нет места?

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Юмористические шоу и фильмы необходимы, для многих зрителей это спасение от новостной повестки, возможность переключиться. Мы - актеры и создатели юмористического продукта - продолжаем делать свою работу, вкладывать энергию в это русло. Мы такие же люди, тоже существуем в этой повестке, для нас работа - это такое же спасение, как и для других. Каждый по-разному проживает то, что сейчас происходит, но возможность поднять настроение должна быть у каждого.

Как оцениваете рынок комедии в нынешней России?

Я не продюсер, потому вряд ли могу претендовать на грамотные коммерческие оценки. По мне, в нашей стране комедия всегда была на подъеме, вспомните те же знаменитые фильмы Леонида Гайдая. И именно комедийные роли плеяды гениальных актеров запомнились целым поколениям. Я про Фаину Раневскую, Рину Зеленую, Андрея Миронова, Евгения Леонова, Анатолия Папанова и многих других. В последние годы добавился жанр ситкомов, который успешно развивают телеканалы и онлайн-кинотеатры. Поэтому: комедия на подъеме будет всегда, так как без юмора существовать в повседневной реальности людям сложно.

Шоу Comedy Woman подвергалось критике за женоненавистничество: мол, на Comedy Club шутят про женщин, на его женском аналоге - тоже. При этом в патриархальности также обвиняют и новый проект "Женский стендап". В чем причина?

Вы мне задаете такие вопросы, будто я Вячеслав Дусмухаметов, успешный и гениальный телепродюсер. Со своей колокольни могу лишь сказать, что не стоит разбирать юмор на атомы, искать скрытые смыслы. Миниатюры Comedy Woman строились на понятных большинству ситуациях, потому и цепляли внимание людей. То, что делает Ирина Мягкова и ее команда в "Женском стендапе", - тоже прямые отсылки к жизни и происходящему в ней. Если речь о реальных ситуациях, то почему нельзя их обшучивать? А если кому-то не нравится тот или иной формат, подача, можно же просто не смотреть, а не поливать грязью или искать к чему придраться - благо выбор контента сейчас огромный.

Вы часто выкладываете в Instagram скетчи "Дешевая копия - неповторимый оригинал", пародируя мировых звезд. Был ли фидбэк от кого-то из них?

Пока молчат, стыдно им, наверное (смеется). На самом деле, я не стараюсь их как-то раскритиковать или унизить. Ту же Леди Гагу обожаю и считаю мегаталантливой артисткой. Эти скетчи скорее не для них, а для нас. Мол, мы тоже можем быть законодателями мод.

В своей книге "Жизнь сквозь смех" вы называете себя "народной" актрисой, объясняя это тем, что именно простые люди сделали вас популярной. Почему ваш образ полюбился людям, как считаете?

Наверное, потому что в моих героинях многие узнают себя. Я уже про это говорила: когда ситуации, на которых строится ваш юмор, совпадают с для многих знакомыми случаями из повседневной жизни, это цепляет внимание людей. Зрители могут взглянуть на себя со стороны. Да, мы бываем нелепыми, в чем-то можем перегибать палку, где-то - давать волю эмоциям, но в этом наша индивидуальность, шарм, за это нас любят. И, надеюсь, мой пример вдохновляет: я не сразу стала знаменитой, не сразу встретила любовь… Главное - не сдаваться.

В комментариях писали, что вы напоминаете великую Фаину Раневскую: не боитесь нарядиться в неприглядный костюм и прочее. При этом вы сами часто ставите ее в пример. Можно ли назвать Раневскую вашим кумиром?

Кумиров у меня никогда не было, а женщин-актрис, которыми я восхищаюсь, очень много. И Раневская, безусловно, возглавляет этот список. Больше скажу, мы с ней родились в один день. Потому - мне такое сравнение очень льстит. Но оно при этом и ко многому обязывает, ведь Фаина Георгиевна была женщиной безграничного таланта. И если у женщины все в порядке с чувством юмора, не важно, как она выглядит: она уже привлекает внимание мужчин и вызывает любопытство других женщин.

Важно ли вам, чтобы у человека было хорошее чувство юмора в повседневной жизни?

Люди без чувства юмора рядом со мной, как правило, не задерживаются (смеется). А если серьезно, крайне важно с улыбкой смотреть на жизнь, не воспринимать все происходящее близко к сердцу. Если ты способен с юмором оценить ситуацию или самого себя в этой ситуации, ты непобедим, тебе все нипочем.

В интервью, говоря о русской женщине, вы признались, что встречали мало счастливых судеб. Это из-за привычки "не выносить сор из избы" или, может, установки "муж - голова, женщина - шея"?

Скорее, наш девиз - "коня на скаку остановит, в горящую избу войдет". Русские женщины привыкли сами решать все проблемы. Я и сама была такой до знакомства со своим нынешним мужем. И он терпеливо тратил время, чтобы этот момент у меня убрать. Помимо прочего, мы мало кому доверяем, потому что мужчины у нас избалованы, женщина же придет и все сама сделает... И в этой вечной схватке с обстоятельствами у нас нет времени на самое главное - свою жизнь. Но, оценивая ситуацию, могу сказать, что все меняется, наши женщины берутся за ум и позволяют себе быть женщинами, а мужчинам дают возможность решать проблемы.

Кажется, в песне "Не Моника Беллуччи" вы как раз задаете отличную жизненную установку: не нравится - уходи...

Тут скорее немного другой оттенок - "А ты попробуй, найди себе лучше! Ты и сам-то не подарок". Я обожаю фразу: "Любите недостатки своего любимого человека. Возможно, именно благодаря им он достался вам, а не кому-то другому". Нет идеальных людей. Можно всю жизнь грезить принцем или принцессой из сказки - и не дождаться.

Как родилась идея этой песни?

История песни очень проста. Это была любовь с первого прослушивания. Когда мне ее показали, напели припев, сразу подумала: "Это мое! Когда в студию - записывать?"

Планируете ли выпустить альбом?

Cейчас принято выпускать синглы. У нас очень серьезная звукозаписывающая компания, что мне тоже льстит, так как я не певица и на профессиональное пение не претендовала. Я поющий персонаж. Но при этом мое музыкальное творчество людям заходит, а потому к выходу песен команда подходит основательно. Весной будет две премьеры от меня и еще один очень неожиданный, но интересный дуэт.

В вашей книге мне понравилось описание детской деревенской жизни - насыщенной, яркой, с живыми и искренними людьми вокруг. На контрасте рутина мегаполиса кажется абсолютно скучной и серой. Скучаете по тем временам?

Конечно, скучаю по деревенской жизни, с ней у меня связано столько счастливых мгновений! Но в то же время понимаю, что так хорошо было потому, что рядом находились правильные люди, близкие, те, с кем нас связывали общие интересы и увлечения. У меня и сейчас много таких людей, они украшают мою жизнь, делают ее насыщенной и захватывающей. Для меня главное - это люди, с ними прекрасно находиться и в мегаполисе, и за городом. А "домик в деревне" - такой, как был в детстве - у меня есть и сейчас. Живу за пределами мегаполиса, в этом наше с мужем уединение от суеты.

Какой самый запоминающийся отклик от читателей вы получали?

Если бы мне написал мужчина, что прочитал мою книгу, я бы этот отзыв точно запомнила (смеется). Но книгу читал мой муж. Наверное, его реакция нашла у меня самый живой отклик. Помню, как мои друзья после прочтения просто меня обнимали, не говоря лишних слов. Часто мои читательницы пишут и говорят: "Спасибо, что рассказали про свой опыт домашнего насилия, это помогло нам преодолеть свои проблемы / уйти от абьюзера / начать жить заново". По большому счету - для этого я и писала книгу, потому что в жизни никогда не было таких планов, стать писателем. Мне важно было донести личную историю и показать, что в итоге, если решиться, все может быть иначе. И я безмерно счастлива, что многим моя история помогла так или иначе.

Вы также признавались, что ваше самоощущение существует отдельно от паспорта. Это приобретенная черта характера - либо она досталась с рождением?

Конечно, приобретенная! У меня и паспорт-то не сразу, не с рождения появился (смеется)!

Не могу обойти стороной сериал "Реальные пацаны" - летом вышел новый сезон, в 2023-м планируется следующий. Что от него ждать зрителю?

Новый сезон не планируется, проект завершен. Но ровно тот же продакшн в начале марта выпускает новый проект, который, я уверена, понравится зрителю. Действие там происходит в начале 2000-х. А у меня - одна из главных ролей. Так что, пусть это и не продолжение "Реальных пацанов", а другая интересная история, зрителя все равно равнодушным попробуем не оставить.

Проект, очевидно, занимает особое место в вашем сердце. Насколько близко вы общаетесь с коллегами по сериалу?

Да, это моя alma mater, мой университет. Роль мамы Коляна была моей первой большой ролью на экране - и моей победой. Все те образы, которые я мечтала воплотить как актриса, смогла воплотить в этой роли. Команда "Реальных пацанов" - это семья. Мы так сильно любим друг друга, так доверяем друг другу, знаем друг друга от и до, что я бы не назвала то, что делаем, работой: мы живем на съемочной площадке, живем в этих ролях.

Скоро также ожидается премьера сериала "Кафе "Куба" с вашим участием. Расскажите, пожалуйста, о чем этот проект.

Это сериал о сильной женщине, точнее - женщинах, которые вынуждены стать союзницами ради общего дела: кафе "Куба". Как они будут справляться с проблемами, делить прибыль и существовать бок о бок? Узнаете совсем скоро. А еще многие увидят в этих двух героинях себя. Действие в "Кафе "Куба" разворачивается в начале 2000-х. Ребята смогли воссоздать то время - да так, что лично у меня постоянно возникали флешбэки. Каждый съемочный день я будто путешествовала во времени: "выпадала" в 2003 год, а после возвращалась в наше время. И так как я уже упоминала про свои новые песни, открою еще секрет. Как раз весной 2023 выпущу песню о "Кафе "Куба" в стилистике нулевых.

Вы и ведущая, и актриса, и комикесса со множеством проектов в разработке. Откуда черпаете энергию на все это?

Моя работа - мечта, которая исполнилась. С самого детства я мечтала быть актрисой. Когда получала высшее образование, представляла себя востребованной, любимой зрителями. Все, о чем я мечтала, исполнилось. Была готова к тому, что у успеха есть обратная сторона - иногда я фактически живу на работе. И каждый раз, когда чувствую усталость или, не дай бог, появляется выгорание, вспоминаю, что моя мечта исполнилась - и это всегда дает мне силы.

Что помогает разгрузиться после работы?

Идеальный отдых после работы - время только вдвоем с мужем, дома, в окружении любимых животных. Обожаю путешествовать - для меня это лучший способ абстрагироваться от работы и забот.

Вы замужем за итальянцем Стефано Маджи. Какие его привычки вам больше всего нравятся, а к чему не можете привыкнуть?

Стефано покорил меня вниманием и заботой - и продолжает покорять меня этим каждый день. А то, что до сих пор меня смущает, - это особое отношение итальянцев к еде, для них правильно только так, как готовят в Италии, вкуснее, чем итальянская кухня, нет ничего.

Несмотря на то, что вы стали фанатом итальянской кухни, к столу на Новый год все равно подавали салат оливье?

Оливье - это традиция. Стефано с большим уважением относится к нашим традициям. Он уверен, что без этого салата и праздник не праздник, так что накануне Нового года мы его нарезали вместе. А утром 1 января вместе доедали "прошлогодний" оливье.

Правда ли, как говорят, что отношения после свадьбы меняются?