Темникову заподозрили в беременности

Фанаты творчества Темниковой выразили обеспокоенность: артистка редко появляется в светской тусовке, практически не выходит на сцену и не выпускает новый материал. Концертный директор артистки Табриз Шахиди поспешил успокоить общественность: Елена выступает, просто теперь вместо больших концертов отдает предпочтение частным мероприятиям. Что касается нового альбома, то Темникова занята записью новых песен. Однако некоторые поклонники считают, что причина редкого появления артистки связана с беременностью.

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Не так давно певица выступила в Казахстане. Подписчиков Темниковой привлек внимание ее живот, который выглядел округлившимся. Фолловеры экс-участницы «Серебра» гадают: причина в плотном ужине или все же Елена беременна, сообщил Super.