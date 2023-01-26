44-летняя Шерзингер поделилась фото в платье с глубоким декольте

Популярная американская певица Николь Шерзингер поделилась снимками в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в соцсетях.

Фото: Лента.ру Лента.ру

44-летняя знаменитость позировала перед фотографом в собственном доме в белом платье длины миди, которое оформлено глубоким декольте, и в черных туфлях на каблуке. Известно, что стоимость наряда люксового бренда Bevza составляет 845 фунтов стерлингов (72 тысячи рублей). Вдобавок телезвезда нанесла на губы ярко-красную помаду, а волосы уложила волнами.

Подписчики восхитились внешним видом поп-исполнительницы в комментариях под серией кадров. «Красотка», «Выглядит потрясающе», «Просто вау», «Королева», «Огонь», «Обожаю тебя», — высказывались многочисленные поклонники.