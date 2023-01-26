Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
1 час назад

44-летняя Николь Шерзингер поделилась фото в платье с глубоким декольте

Lenta.ru

Популярная американская певица Николь Шерзингер поделилась снимками в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в соцсетях.

44-летняя Шерзингер поделилась фото в платье с глубоким декольте
Фото: Лента.руЛента.ру

44-летняя знаменитость позировала перед фотографом в собственном доме в белом платье длины миди, которое оформлено глубоким декольте, и в черных туфлях на каблуке. Известно, что стоимость наряда люксового бренда Bevza составляет 845 фунтов стерлингов (72 тысячи рублей). Вдобавок телезвезда нанесла на губы ярко-красную помаду, а волосы уложила волнами.

Подписчики восхитились внешним видом поп-исполнительницы в комментариях под серией кадров. «Красотка», «Выглядит потрясающе», «Просто вау», «Королева», «Огонь», «Обожаю тебя», — высказывались многочисленные поклонники.

В ноябре 2022 года Шерзингер разместила изображения, на которых показала свое купание в ванне с ледяной водой. На опубликованных кадрах она запечатлена в купальнике бежевого цвета, который оформлен вырезами в области груди и на спине.

Звёзды,Николь Шерзингер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители