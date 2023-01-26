Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель объявила о разводе

26-летняя звезда скандальной телестройки покончила с токсичными отношениями. Алена Рапунцель и Илья Семин подали документы на развод еще в сентябре, но ответ получили только сейчас.

«Сегодня, 25 января, суд принял все решения, и мы получили развод. Сколько времени понадобилось. Я в шоке», — написала Алена в личном блоге.

Звезда добавила, что в рамках одного судебного процесса решалось сразу три вопроса: развод, алименты и место жительства общего сына, Святослава. Детали Алена не раскрыла, но подозреваем, что ребенок остался с матерью.

Как бы там ни было, поплакаться в жилетку после развода Алене есть кому. Уже несколько месяцев девушка встречается с бизнесменом Александром Смуровым, который в декабре возил ее на Мальдивы. Так что если селебрити загрустит, возлюбленный наверняка найдет эффективный способ утешить ее.