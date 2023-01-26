Дочь Лизы Мари Пресли показала фото, сделанное накануне смерти матери

Единственная дочь короля поп-музыки Элвиса Пресли скончалась в начале января в возрасте 54 лет. Смерть Лизы Мари стала неожиданностью не только для общественности, но и для ее детей. Селебрити не страдала от серьезных заболеваний и не жаловалась на самочувствие. Церемония прощания прошла в воскресенье.

Фото: Super.ru Super.ru

Спустя два дня после похорон дочь Мари — 33-летняя Райли Кио — опубликовала совместную фотографию с матерью. Кто бы мог подумать, что снимок из ресторана станет особенным по трагической причине, а та их встреча — последней?

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«Я рада, что у меня есть фото момента, когда я в последний раз видела маму», — подписала снимок Кио.