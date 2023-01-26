58-летняя модель упала на подиуме во время показа Valentino

Американская модель Кристен Макменами упала на подиуме во время показа Valentino в Париже. Соответствующие фотографии и видео были опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

В минувшую среду, 25 января, в Париже прошел показ кутюрной коллекции Valentino SS'23. Среди манекенщиц, принявших участие в шоу, оказалась 58-летняя Кристен Макменами. Модель вышла на подиум в длинном платье-футляре без бретелей, декорированном вышивкой серебряными нитями, розовых перчатках выше локтя и остроносых туфлях на шпильке. Обувь, судя по всему, оказалась неудобной, потому что Макменами не смогла устоять на ногах и упала во время дефиле. Сидевшие в первом ряду гости, в частности, Эдвард Эннинфул — главный редактор британского Vogue — подбежали к ней и протянули ей руки, чтобы помочь встать, однако она поднялась самостоятельно и продолжила проходку.