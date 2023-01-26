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1 час назад

58-летняя модель Кристен Макменами упала на подиуме во время показа Valentino

Газета.Ru

Американская модель Кристен Макменами упала на подиуме во время показа Valentino в Париже. Соответствующие фотографии и видео были опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

58-летняя модель упала на подиуме во время показа Valentino
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувшую среду, 25 января, в Париже прошел показ кутюрной коллекции Valentino SS'23. Среди манекенщиц, принявших участие в шоу, оказалась 58-летняя Кристен Макменами. Модель вышла на подиум в длинном платье-футляре без бретелей, декорированном вышивкой серебряными нитями, розовых перчатках выше локтя и остроносых туфлях на шпильке. Обувь, судя по всему, оказалась неудобной, потому что Макменами не смогла устоять на ногах и упала во время дефиле. Сидевшие в первом ряду гости, в частности, Эдвард Эннинфул — главный редактор британского Vogue — подбежали к ней и протянули ей руки, чтобы помочь встать, однако она поднялась самостоятельно и продолжила проходку.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что 22-летняя дочь Джуда Лоу закрыла показ Alexandre Vauthier в Париже.

Звёзды,Эдвард Эннинфул,Джуд Лоу,
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